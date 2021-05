Tutti si stanno chiedendo quando Netflix pubblicherà la nuova stagione de La Casa di Carta. I fan non stanno più nella pelle e fremono per sapere cosa succederà alla banda capitanata dal Professore. Tutto è pronto! Netflix ha pubblicato con un tweet la data ufficiale dell’uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. L’emozione è tanta. Ecco quando.

Come piccole gocce di acqua durante una camminata nel deserto vengono pubblicate news riguardanti personaggi del cast, produttori o registi già da mesi. Ma questa volta il tweet in merito all’uscita di quello che sarà il finale di stagione de La Casa di Carta ha strabiliato tutti. Ecco i dettagli e le novità.

Tutti ricorderanno quel 14 maggio quando sul profilo Twitter di Netflix fu pubblicata la foto di tutto il cast dell’ultima stagione sul set. Fu questo il modo con cui, la piattaforma streaming on demand più amata al mondo, ufficializzò la fine delle riprese de La Casa di Carta 5.

What started as a heist, ended as a family.

It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.

Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh

