Come ben sappiamo, TIM mette spesso a disposizione degli utenti delle offerte molto interessanti, ed ora ne ha proposta una per far ritornare i vecchi clienti. La suddetta viene chiamata winback, e potrebbe tornare utile per moltissime persone. Tuttavia, quest’offerta è disponibile fino ad oggi, quindi sarebbe molto utile affrettarsi ad attivarla e non lasciarsela scappare per nessun motivo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM Special 70: l’offerta è stata prorogata fino ad oggi

Allo stato attuale, l’offerta è resa disponibile solo in edizione limitata ad alcuni negozi TIM aderenti e si può attivare fino ad oggi. Anche se, comunque, la comunicazione che riguarda l’essenza del piano tariffario è sempre uguale: “Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori”.

La Special 70 di TIM è stata messa al servizio degli utenti con un costo di attivazione Gratis e il costo della SIM di 10 euro, salvo variazioni. Però, l’offerta è a tempo limitato, e solo alcuni ex utenti che hanno avuto la fortuna di ricevere l’SMS informativo o altri negozi aderenti nelle vicinanze ne possono fare uso.

Per concludere, diciamo che è importante notare come i clienti di rete fissa e mobile, dopo l’attivazione di Special 70, possono andare a guadagnare Giga illimitati e traffico internet con l’attivazione di TIM Unica. Quest’iniziativa è disponibile solo per i clienti di rete fissa con domiciliazione attiva che andranno ad addebitare il costo mensile di TIM Special 70 nella bolletta delle rete fissa mediante “Ricarica Automatica in fattura”.