TIM Special 70, la nuova offerta che il noto operatore aveva lanciato qualche giorno fa in formato winback per poi allargare anche a tutti i nuovi clienti, è stata prorogata e rimarrà quindi attivabile ancora per qualche giorno.

L’offerta in questione è disponibile nei negozi TIM solo per i clienti selezionati dal reparto commerciale tra quelli che avevano lasciato il consenso e, a meno di ulteriori proroghe, rimarrà disponibile fino al 24 maggio 2021 nonostante la scadenza precedente fosse fissata al 19 maggio 2021. Ecco cosa propone.

Tim Special 70 prorogata fino a domani, 24 maggio 2021

Gli ex clienti TIM interessati all’offerta devono recarsi in negozio, fare uso del codice PIN dedicato (prefisso 1949 + numero di telefono) e sono tenuti a richiedere la contestuale portabilità del numero. Nessun cambiamento in termini di contenuti: l’offerta TIM Special 70 mette sul piatto minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese.

Per quest’offerta non sono previsti costi di attivazione e nel costo del rinnovo mensile sono compresi i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario TIM Base e Chat (che permette di chattare senza limiti sulle app più popolari senza intaccare il bundle dati mensile). Salvo promozioni disponibili localmente, il cliente deve sostenere il costo standard di 10 euro per la nuova SIM TIM.

L’offerta TIM Special 70 è compatibile con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica che, in caso di attivazione, porta con sé il servizio di Ricarica Automatica, prevede che il costo del rinnovo dell’offerta venga addebitato direttamente in bolletta e rende illimitati i GB compresi nel bundle dati mensile. Per quanto riguarda l’utilizzo in Roaming UE, minuti e SMS sono sfruttabili come sul suolo nazionale, mentre il traffico dati è limitato a 6 GB al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte.