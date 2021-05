La quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo su Netflix, ed è tempo di addii. La banda coordinata dal Professore è pronta per l’uscita della season finale, ma un groppo alla gola impedisce alla produzione e agli stessi membri del cast di parlarne con serenità.

Quella che era iniziata come una semplice avventura ha trovato un successo strepitoso sul proprio cammino, raccogliendo consensi da ogni parte del mondo. La rivincita delle produzioni Netflix estere, come avvenuto già in Italia grazie a Suburra e ancor più con serie pluripremiate come Narcos.

E ora che il pubblico si appresta a divorare l’ultima stagione prima dell’addio definitivo, arrivano le prime immagini inedite dal set ormai chiuso. Con il risultato di aumentare l’hype già altissimo e far venire i lucciconi a tutti gli appassionati che dovranno salutare per sempre i loro beniamini.

La Casa di Carta 5, ecco la prima immagine inedita dal set

“Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire” recita la didascalia allegata alla foto. Un post della pagina ufficiale Netflix pubblicato su tutti i principali social del servizio di streaming ha dischiuso le porte del set ai series addicted.

Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire. #LCDP5 pic.twitter.com/J1Hz4PYY82 — Netflix Italia (@NetflixIT) May 14, 2021

In tanti nei commenti chiedono a gran voce che sia rivelata la data d’uscita, considerando che l’anno scorso a maggio era già stata pubblicata da diverse settimane la quarta stagione sulla piattaforma Netflix. Il colosso dello streaming tiene però le labbra cucite, e i fan dovranno resistere ancora un po’: solitamente queste rivelazioni preliminari – foto, video, testimonianze, post dei protagonisti – preludono all’annuncio definitivo della messa in onda.