Le riprese dell’ultima stagione stanno per concludersi, ma Peaky Blinders ha ancora tempo per stupire – a volte in negativo – il proprio pubblico prima dell’uscita della season finale.

La notizia pervenuta dal set, infatti, non è delle migliori per i fan della serie, che vedranno mancare in Peaky Blinders 6 un personaggio ricorrente nelle precedenti puntate.

Una scelta necessaria per rinnovare la trama pur trattandosi del canto del cigno: l’ultima occasione per permettere al pubblico di appassionati di vedere in scena il finale col botto in cui tutti sperano.

Peaky Blinders 6, mancherà un personaggio ricorrente: quanto peso avrà quest’assenza sulla trama?

Ad annunciare la propria uscita dal cast di Peaky Blinders è l’attrice Charlie Murphy, che nella quinta stagione ha vestito i panni della bella Jessie Eden.

Come potrete ricordare, Thomas Shelby aveva intrecciato una breve relazione sentimentale con la donna, che lui aveva contribuito a salvare dall’arresto durante una protesta contro il fascista Oswald Mosley.

Entrambi i personaggi di Eden e Mosley sono di interesse storico, perché realmente esistiti.

Eden, però, non vedrà il ritorno nella sesta ed ultima stagione. “Sembra passata un’era” commenta l’attrice riferendosi al momento in cui ha preso parte alle riprese della quinta parte. E di tempo, in effetti, ne è passato dalla messa in onda della scorsa stagione.

L’attesa per la prossima, però, non sarà da meno: ad oggi non è ancora chiaro se Peaky Blinders 6 potrà vedere la luce entro il prossimo autunno o si dovrà attendere ulteriormente. Restiamo in attesa di indiscrezioni e dettagli, nella speranza che giungano notizie benauguranti.