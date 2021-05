Il volantino Expert è assolutamente ricco di sconti e di occasioni da cogliere subito al volo nel momento in cui si fosse alla ricerca della migliore soluzione per risparmiare il più possibile.

Fino alla chiusura dei negozi, sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi decisamente più bassi del normale, gli acquisti possono essere completati anche online tramite il sito ufficiale. In questo caso, tuttavia, la spedizione presso il proprio domicilio comporta sempre un costo aggiuntivo, da sommare alla cifra che effettivamente viene mostrata a schermo.

Expert: tantissime occasioni da non perdere

I prodotti in promozione da Expert sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro. Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, possiamo infatti scoprire alcune piccole chicche interessanti, come gli 849 euro necessari per l’acquisto del Samsung Galaxy S21+, un top assoluto nella variante da 128GB di memoria interna.

Volendo invece cercare di spendere il minimo possibile, senza essere costretti a rinunciare troppo alla qualità generale, il consiglio è di puntare direttamente sulla fascia entro i 400 euro di spesa, nella quale sono coinvolti Oppo A94, Xiaomi Redmi 9, Realme 8 e Realme 8 5G, come anche Realme C21, Opo A15 o similari.

Tutti questi prodotti sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, anche se la certezza definitiva non potremo mai averla, fino a quando non vi recherete in negozio.