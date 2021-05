Gli sconti da Trony sono davvero incredibili, gli utenti hanno la possibilità di ricevere una riduzione del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, seguendo poche linee guida, ma comunque molto precise.

La campagna promozionale corrente si scontra con tutto quanto visto in passato, in termini di disponibilità sul territorio, è bene ricordare infatti che gli acquisti saranno effettuabili in ogni negozio, senza limitazioni o distinzioni di alcun tipo, ma non direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed inoltre sono effettivamente acquistabili in versione no brand.

Se volete avere gratis direttamente sul vostro smartphone gli ultimi codici sconto Amazon, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Trony: questi sono i nuovi sconti da non perdere

I nuovi sconti del volantino Trony sono incredibili, in quanto possono a tutti gli effetti essere applicati su ogni prodotto disponibile in negozio.

Per aver diritto a ricevere la riduzione del 50%, il cliente dovrà prima di tutto acquistare un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo rispettivamente almeno 399 o 699 euro. Fatto questo, avrà la possibilità di aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, e godere dello sconto indicato, applicato però sul listino del meno caro della coppia.

Prestate attenzione, questi non potrà essere applicato a piacimento, o sul prodotto che si desidera, ma verrà automaticamente attivato sempre e soltanto sul modello che presenta il listino inferiore.

Sebbene la campagna promozionale sia effettivamente molto semplice, abbiamo pensato di integrare qui sotto tutte le pagine del volantino, in modo che possiate conoscerle in maniera approfondita, prima di recarvi eventualmente in negozio per l’acquisto.