CoopVoce: tre offerte da 4 euro al mese e 30 euro gratis

Ogni volta che si tende a cambiare gestore si punta a valutare la migliore offerta su piazza. Spesso le soluzioni migliori dal punto di vista della telefonia mobile si possono avere non solo dei gestori più famosi ma anche dalle cosiddette seconde linee.

In questa categoria possiamo trovare i celebri gestori virtuali, quelle alternative dal prezzo molto basso che ormai offrono una qualità di primo livello. Uno dei gestori più concreti nell’offrire promo di spicco, è certamente CoopVoce. La nota azienda che opera fino al 2007, avrebbe trovato la mescola giusta per proseguire al meglio durante gli ultimi anni. I contenuti delle sue offerte sono stati aumentati nettamente rispetto al passato, introducendo anche prezzi molto bassi e convenienti. A dimostrare tutto ciò ci pensa ancora una volta la celebre famiglia di offerta meglio conosciuta come EVO. In questo caso si tratta di offerte che concederanno agli utenti anche un bonus da 30 € per il credito residuo.

CoopVoce: ci sono tre offerte sul sito ufficiale che potete avere con pochi euro

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS