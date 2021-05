CoopVoce: con 4 euro si possono avere le tre promo EVO

Non ci sono ormai limiti all’interno del panorama di gestori mobili, i quali includono soluzioni di ogni genere. Esistono infatti le classiche aziende che da anni riescono a dominare il mercato della telefonia, ma anche soluzioni all’apparenza di secondo piano ma che in realtà si stanno affermando più di altre realtà.

Si tratta dei gestori virtuali, quelli che in passato nessuno avrebbe mai calcolato per un cambio gestore ma che ora salgono alla ribalta. Tra questi a dominare è senza dubbio CoopVoce, provider che all’interno delle sue offerte include davvero qualsiasi cosa. Basti pensare che il passato è ormai alle spalle per quanto riguarda questa azienda, la quale veniva accusata di proporre pochi contenuti. Ad oggi infatti CoopVoce riesce ad inserire nelle sue offerte moltissimi minuti, SMS e giga oltre che prezzi da record che durano per sempre. A testimoniarlo sono le ultime tre offerte lanciate sul sito ufficiale già durante lo scorso mese.

CoopVoce: arrivano le offerte EVO, ancora una volta

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS