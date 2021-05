Circa un mese fa la nota casa automobilistica Volkswagen ha presentato in veste ufficiale la nuova versione restyling della Volkswagen Polo e ora è finalmente possibile ordinare quest’ultima anche in Italia. La vettura, in particolare, sarà disponibile in quattro allestimenti ed avrà un prezzo di partenza di 18.350 euro.

Il restyling della Volkswagen Polo è finalmente ordinabile anche in Italia

La nuova versione aggiornata della vettura della casa automobilistica Volkswagen è finalmente ordinabile anche nel nostro paese ad un prezzo di partenza di 18.350 euro. Come già accennato, sarà distribuita in quattro allestimenti. Il primo è l’allestimento Polo e viene fornito con un motore a tre cilindri aspirato 1.0 EVO da 80 CV. Ben fornita la dotazione di questo modello, con a bordo ad esempio fari a LED e proiettori anteriori con luci diurne. Non mancano poi diversi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali Fatigue Detection (per monitorare la stanchezza del guidatore), Front Assist e Emergency Brake e una strumentazione digitale con un display da 8 pollici.

Il secondo allestimento è Life monta invece un motore 1.0 TSI da 95 CV. Anche in questo caso, la dotazione è ricca. Include cerchi in lega Essex da 15 pollici, il supporto ad App-Connect Wireless e uno schermo touch da 8 pollici per la navigazione Ready2Discover. Il terzo allestimento è invece Style e viene fornito in due versioni con motori 1.0 TSI 95 rispettivamente da 95 CV e 110 CV. In questo caso, abbiamo cerchi in lega Palermo da 16 pollici, fari LED Matrix IQ.Light, una strumentazione digitale con schermo da 10.25 pollici e sistemi di assistenza alla guida come Park Pilot e IQ.Drive Pack con Travel Assist.

Il quarto e ultimo allestimento è infine R-Line disponibile con motori 1.0 TSI da 95 CV e da 110 CV. Qui come dotazione troviamo cerchi in lega Valencia da 16 pollici, vetri posteriori oscurati, IQ.Drive Pack con Travel Assist, Park Pilot e alcuni pacchetti estetici distintivi.

Prezzi e disponibilità

La nuova Volkswagen Polo sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da ottobre ma ora è già ordinabile. I prezzi partono da 18.350 euro per l’allestimento Polo e arrivano ad un massimo di 25.300 euro per l’allestimento R-Line.