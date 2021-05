Volkswagen Tiguan Allspace è uno dei veicoli più apprezzati e venduti della serie Tiguan e ora la casa automobilistica ha presentato ufficialmente una nuova versione rinnovata. Tra i cambiamenti principali, troviamo un look leggermente rivisto e alcuni ritocchi tecnologici, come il nuovo sistema multimediale MIB 3.

Volkswagen presenta la nuova versione di Volkswagen Tiguan Allspace

Come già accennato, la nota casa automobilistica tedesca ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo restyling di una delle sue vetture più apprezzate della serie Tiguan. Rispetto ai modelli passati, troviamo un design sulla parte frontale leggermente rivisitato. Ora, ad esempio, sono presenti i fari a matrice LED IQ.LIGHT che permettono di modulare il fascio per meglio adattarlo alle condizioni stradali grazie alla presenza di diodi luminosi a controllo elettronico. Oltre a questo, anche il design del posteriore è leggermente differente.

Le dimensioni del SUV sono poi leggermente aumentate, passando ora a una lunghezza di 4.723 mm. Notevole anche la capacità del bagagliaio. Nella versione europea, in particolare, quest’ultimo ha una capacità compresa tra 760 e 1.920 litri nella versione a cinque posti e tra 700 e 1.755 litri in quella a sette posti. Presenti inoltre alcune novità tecnologiche.

Spicca il nuovo sistema infotainment multimediale MIB 3, il quale è compatibile con Android Auto e con Apple CarPlay. Troviamo anche il clima a tre zone e la possibilità su richiesta di avere un impianto audio firmato Harman Kardon. Parlando infine di prestazioni, Volkswagen Tiguan Allspace viene proposta sia con motori a benzina ( 1.5 TSI da 150 CV, 2.0 TSI da 190 CV e TSI da 245 CV, in base all’allestimento) sia con motori diesel (2.0 TDI da 150 e 200 CV abbinato al DSG a 7 rapporti.

Per ora l’azienda non ha comunicato i prezzi ufficiali per il mercato italiano del suo nuovo SUV. Vi ricordiamo che quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto in diversi allestimenti, ovvero Life, Elegance e R-Line.