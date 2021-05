Spotify ha rilasciato parecchi aggiornamenti nelle ultime due settimane e, a giudicare dall’annuncio di oggi, la serie di aggiornamenti non sembra essere terminata. Entrambe le app Android e iOS stanno ricevendo nuovi aggiornamenti che aggiungono filtri di ricerca per musica e podcast.

Con la nuova versione di Spotify, gli utenti mobile riceveranno nuovi filtri di ricerca quando digitano qualcosa nella barra di ricerca. I filtri di ricerca aggiunti includono migliori risultati, artisti, canzoni, playlist, album, podcast e spettacoli. Coloro che hanno già ricevuto l’aggiornamento troveranno i nuovi filtri di ricerca sotto la barra di ricerca.

Spotify: la nuova versione è disponibile per Android e iOS

Una volta che l’app trova i risultati da te cercati, li otterrai sotto forma di playlist, episodi di podcast, canzoni, album o qualsiasi altro contenuto multimediali disponibile tramite Spotify. Dunque, potrai cercare tra diverse soluzioni e scegliere quella che preferisci. Nel complesso, è probabile che l’aggiunta di questi nuovi filtri di ricerca renderà la ricerca più rapida e semplice. Ricordiamo che l’aggiornamento che include le nuova funzionalità sono disponibili sia per Android che per iOS.

Se non avete ancora scaricato l’ultima versione, controllate nell’App Store e Google Play Store. Sfortunatamente, è difficile dire quando tutti riceveranno i nuovi filtri di ricerca, ma Spotify afferma che l’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti Android e iOS a partire da oggi.

E importante notare che la nuova funzionalità non è bloccata per gli utenti premium, quindi potrai utilizzarla anche se sei un utente senza abbonamento. In poche parole, non è richiesto un pagamento per poter utilizzare i nuovi filtri di ricerca e la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti che utilizzano Spotify.