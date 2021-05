Lanciata qualche ora fa un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe far saltare di gioia molti appassionati di videogame e i possessori di Playstation 5. I fan della saga di Final Fantasy sono già in attesa dell’uscita di parecchi titoli; si parte dalla versione nextgen della prima parte del remake di Final Fantasy VII, oltre che il secondo volume, passando dal lancio di Final Fantasy XVI e XIV fino a Endwalker.

Adesso però un leak potrebbe aggiungere ulteriore carne al fuoco che, ne siamo sicuri, se confermata non potrà che rallegrare i fan. Sembra infatti che un nuovo titolo dedicato alla saga di Final Fantasy sia in lavorazione; a dare la notizia Navtra, noto insider, attraverso ResetEra.

Playstation 5: Possibile nuovo Final Fantasy in arrivo

Essendo ancora un leak non is hanno certezze ne sull’uscita, ne se sarà un’esclusiva Playstation 5. Ecco quanto pubblicato dall’insider: “Ritengo che si possa aspettare almeno un altro grande annuncio dedicato a Final Fantasy, in aggiunta ad update su giochi attualmente già annunciati (16/14 Endwalker/7 Remake). Dovrebbe essere un buon E3 2021 per Square Enix nel complesso“.

Tuttavia ha poi continuato affermando di non conoscere: “L’esatto programma dell’E3 di Square Enix, ma sto basando la mia previsione su quanto so dei icori che hanno in sviluppo, sulla fase di sviluppo nella quale si trovano e sul periodo di uscita che hanno pianificato. Quindi prendete le mie dichiarazioni con un pizzico di sale“. Non ci resta dunque che attendere il prossimo evento dedicato ai videogame dove, sempre stando alle indiscrezioni uscite, potrebbe essere presentato anche il nuovo capitolo di GTA.