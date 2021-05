C’è molto fermento negli ultimi gironi intorno al nome di GTA 6; il titolo Rockstar è, come sempre quando si parla della casa di produzione Newyorkese, tra i più attesi per la nuova generazione di console. La domanda è la solita, che aleggia nelle discussioni dei fan e sulle varie pagine internet e social dedicate; quando uscirà GTA 6?

La risposta a questa domanda è ancora un mistero, ma ci sono parecchi indizi che possono indirizzare verso un periodo ben preciso. A venire in aiuto degli utenti il programma di lancio dei nuovi titoli sviluppati da Take-Two, compagnia controllante del gruppo Rockstar. Stando a quanto scritto infatti, tra i 21 nuovi titoli che verranno lanciati da qui a marzo del 2022 non è presente il tanto agognato GTA 6.

GTA 6: il lancio è lontano, ma si spera nella presentazione

Benché dunque le possibilità di mettere le mani su GTA 6 entro la fine dell’anno siano state completamente azzerate, salvo incredibili colpi di scena, resta ancora la speranza che il gioco venga presentato ufficialmente in breve tempo. Sono infatti molte le voci che parlano di una possibile prestazione già al prossimo E3.

A far montare ulteriormente l’hype tra gli appassionati anche un teaser pubblicato sui canali social dell’evento che sembra proprio fare riferimento proprio a GTA 6. Non resta dunque che attendere il prossimo E3 per scoprire se si tratti solo di un bait o se davvero in breve tempo potremmo quantomeno buttare un primo sguardo al nuovo mondo creato da Rockstar. Nel frattempo però arriva anche la data ufficiale per il lancio di GTA 5 su nextgen, un ottimo modo per ingannare l’attesa.