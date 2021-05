Iliad offre 100 giga ma non solo, ecco cosa è compreso nella promo da 9,99€

Iliad potrebbe sfidare i suoi utenti a trovare delle offerte quantitativamente migliori. Ovviamente nessuno ci riuscirebbe dal momento che il nostro gestore proveniente dalla Francia detiene attualmente la leadership sotto questo aspetto e non solo.

Oltre alla grande quantità di contenuti che sono presenti all’interno delle promozioni del provider proveniente dalla Francia, c’è anche una grande convenienza. Questa è data dai prezzi bassi ma anche dal loro perdurare nel tempo, siccome la durata è perpetua. A tutto ciò Iliad vi ha affiancato anche una grande qualità, la quale è cresciuta anno dopo anno. In questo modo diversi utenti hanno deciso di abbandonare ogni scetticismo e di passare dal suo lato, ottenendo promozioni di livello incredibile. Un esempio potrebbe essere l’ultima soluzione da 100 giga che è ancora disponibile sul sito ufficiale allo stesso prezzo e con lo stesso regalo.

Iliad: 100 giga ancora disponibili con la celebre offerta che costa 9,99 € al mese per sempre

Basta spendere meno di 10 € per avere quella che al momento è la migliore offerta mai vista sul mercato della telefonia mobile. Ovviamente a detenerla è Iliad, colosso assoluto del mondo della telefonia che durante gli ultimi anni sta creando il vuoto dietro di sé. L’obiettivo è quello di raggiungere il terzo posto in classifica, abbandonando l’attuale quarto ormai in suo possesso da qualche anno.

Molto probabilmente grazie alla Giga 100 ci riuscirà molto presto. Ricordiamo che all’interno di questa offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 100 giga di traffico dati con connessione 5G offerta gratis dal gestore. Tutto a soli 9,99 euro al mese per sempre.