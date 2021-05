Coop e Ipercoop hanno recentemente attivato un nuovo interessante speciale Multimedia, con il quale cercare di lanciare allettanti sconti legati interamente alla tecnologia più recente.

La campagna promozionale risulta essere disponibile in esclusiva presso i singoli punti vendita fisici sul territorio nazionale, senza vincoli particolare. Gli acquisti, almeno ai prezzi indicati nell’articolo, non potranno essere completati online sul sito, ricordando comunque che le scorte non dovrebbero essere limitate, e che la validità della suddetta è fissata fino al 9 giugno 2021.

Coop e Ipercoop: le offerte sono spaziali

Le offerte legate alla telefonia mobile, sono in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, data la presenza sia di top di gamma, che di modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Osservando da vicino le promozioni scopriamo l’esistenza di Samsung Galaxy A12 a 165 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 249 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Oppo A15 a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro, Oppo A94 a 349 euro, Samsung Galaxy A52 a 339 euro, Galaxy A72 a 439 euro e Motorola Moto G 5G a 249 euro.

Non mancano anche occasioni molto interessanti legate ad altre categorie merceologiche, come i 289 euro per l’acquisto della Sony PS4, i 349 euro per la scelta di un notebook Lenovo, o anche i 249 euro richiesti per l’ultimo tablet da 10 pollici Lenovo Tab10 Plus.

Come avete potuto notare, si tratta di un volantino molto vario ed ugualmente interessante, proprio per questo motivo non dovete mancare la visione delle singole offerte, aprendo questo link.