Il volantino del mese di Maggio lanciato da Bennet propone all’utente una lunga serie di promozioni e di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica di poter acquistare tanti ottimi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti, risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita in Italia, in questo modo il cliente non potrà effettivamente recarsi sul sito ufficiale per effettuare l’acquisto, ma sarà costretto ad andare personalmente in negozio. I prodotti sono integralmente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Scoprite in esclusiva quali sono i migliori codici sconto Amazon del momento, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Bennet: le nuove occasioni sono veramente assurde

L’attenzione di Bennet si è riversata più che altro sui prodotti brandizzati Apple, in questo caso infatti risulta essere possibile pensare di acquistare alcuni smartphone di ultima generazione dell’azienda di Cupertino, a prezzi complessivamente accettabili. Nello specifico parliamo di iPhone 12 Mini in vendita a 749 euro, come anche di iPhone 11, disponibile all’acquisto a 549 euro.

Coloro che invece saranno interessati all’acquisto di uno smartphone con sistema operativo Android, potranno comunque pensare di mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A51 o Galaxy A02s, tutti con prezzi che non vanno oltre i 219 euro.

Per scoprire dettagliatamente quali sono i migliori sconti disponibili da Bennet, prima di decidere se recarvi personalmente in negozio, aprite le pagine che trovate elencate nell’articolo.