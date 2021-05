Gli sconti del nuovo volantino Trony portano i prezzi decisamente al di sotto delle più rosee aspettative dei consumatori italiani, garantendo la possibilità di accedere ad ogni prodotto disponibile nel catalogo aziendale.

La campagna promozionale, a dispetto di quanto visto in passato, risulta effettivamente essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di sorta. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedere ai medesimi prezzi tramite il sito ufficiale, in questo modo sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in negozio.

Per avere tutti i migliori codici sconto Amazon direttamente sul proprio smartphone, iscrivetevi subito a questo indirizzo.

Trony: offerte grandiose con tantissime promozioni

Alla base dell’ottimo volantino Trony troviamo la possibilità di ricevere uno sconto fisso del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, senza dover sottostare a vincoli particolarmente importanti.

L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di seguire un iter specifico, in particolare sarà prima di tutto necessario acquistare un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo almeno 399 o 699 euro.

Compiuto il primo passo, la strada appare essere completamente in discesa, poiché l’utente potrà aggiungere praticamente ciò che vuole al proprio carrello, e godere in cambio di uno sconto del 50% sul listino del meno caro della coppia.

Attenzione, la riduzione non sarà applicabile sul prodotto selezionato, ma sarà completamente automatica sul prezzo di base più basso. Inoltre, lo ricordiamo, lo sconto sarà immediato, non verrà emesso un buono per un utilizzo in un secondo momento.

Maggiori informazioni in merito al volantino Trony le potete trovare direttamente qui sotto nella galleria fotografica.