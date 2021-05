Il volantino Unieuro pare essere assolutamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto, mettendo a disposizione un elevato quantitativo di sconti interessanti, e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio parte dalla disponibilità della campagna sull’intero territorio nazionale, è infatti importante ricordare che gli acquisti saranno effettuabili sia in negozio, come direttamente sul sito di Unieuro. In questo caso, inoltre, è prevista la possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica coinvolta).

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono incredibili codici sconto Amazon per risparmiare al massimo.

Unieuro: quali sono i migliori sconti

Alla base della campagna promozionale di Unieuro, dato il suo essere un Passione Casa, troviamo chiaramente la possibilità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito.

Per raggiungere tale obiettivo, l’utente non deve seguire un iter specifico, né compiere acquisti particolarmente costosi, ma dovrà solamente aggiungere al proprio carrello un grande elettrodomestico tra quelli selezionati dall’azienda, immediatamente riceverà l’omaggio previsto.

Naturalmente all’interno della campagna sono anche disponibili svariati smartphone in promozione, tra questi annoveriamo Samsung Galaxy S21 a 679 euro, Oppo Reno 4 Pro a 599 euro, come anche modelli più economici, del calibro di Oppo A73 a 249 euro, Xiaomi Mi 11 Lite o Xiaomi Redmi Note 9.

Tutte le offerte del volantino Unieuro le potete scovare in maniera dettagliata aprendo le pagine che abbiamo inserito direttamente per voi nell’articolo, ricordando comunque che il quantitativo di scorte non dovrebbe rappresentare un problema.