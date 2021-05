Android: 5 app a pagamento sono diventate ufficialmente gratis sul Play Store

Il periodo estivo si avvicina e tanti utenti pensano a quel po’ di tempo libero che gli sarà concesso prima di ritornare al lavoro o magari sui libri. Di certo gran parte del proprio tempo libero viene occupata oggigiorno dagli smartphone, i quali sono il mezzo di svago preferito da tutti. Quando si sceglie uno smartphone però sono tanti i criteri da rispettare per avere qualcosa che sia congeniale ai propri comportamenti.

Innanzitutto non conta spendere tanti o pochi soldi per acquistare un dispositivo mobile, ma concentrarsi su alcuni aspetti come ad esempio il sistema operativo. La maggior parte delle scelte ricade spesso e volentieri sul mondo Android, il quale risulta quello più pieno di utenti. Con oltre 2 miliardi di persone in giro per il mondo che si servono del robottino verde, Google riesce a primeggiare senza problemi. Rispetto al passato ci sono stati grossi cambiamenti, soprattutto all’interno del Play Store che concede oggi molti più contenuti. Inoltre durante questi giorni si parla di saldi, i quali permetteranno agli utenti Android di avere gratis numerosi titoli a pagamento del market.

Android: questi sono i titoli a pagamento che diventano gratis per qualche giorno

Nella lista che trovate in basso ci sono i titoli che saranno presenti sul Play Store di Google in maniera gratuita ma solo per oggi.