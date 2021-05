Android: più di 10 titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store

Anche per questi primi mesi del 2021 è sembrato non esserci storia. Android risulta il miglior sistema operativo mobile in assoluto e forse non solo. Infatti il robottino verde è stato in grado di superare anche un colosso come Microsoft con il suo Windows, sistema operativo di tipo desktop che da anni domina le scene del mondo dei computer.

I dati parlano inoltre 2 miliardi di utenti attivi, i quali si servono delle principali caratteristiche di una piattaforma ormai quasi perfetta. Il grande punto di forza sta nella versatilità, ovvero la disponibilità di Android ad adattarsi alle esigenze richieste dagli utenti. Tutti sanno infatti che potranno usare qualsiasi aspetto per personalizzare il proprio dispositivo mobile, relazionandosi anche al pluripremiato Play Store di Google. Qui è possibile trovare titoli di vario genere che siano applicazioni, giochi o libri e film. Durante questi giorni ci saranno dei soldi riguardanti proprio le app e i giochi, con titoli a pagamento che diventeranno eccezionalmente gratis.

Per avere i migliori titoli in offerta anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per un periodo di tempo limitato

La solita lista di titoli a pagamento gratis è disponibile anche oggi per gli utenti Android ma con applicazioni e giochi diversi.