WhatsApp non la smette più di sorprendere tutti i suoi utenti nonostante il pesante fardello che sta consegnando lo scettro a Telegram dopo gli ultimi aggiornamenti. Sta di fatto che la clientela si dice pienamente soddisfatta delle novità in attivo presto per le video chiamate. L’update delle funzionalità eleva l’app ad un nuovo livello che tutti vogliono raggiungere. Ecco che cosa sta per arrivare.

WhatsApp: nuove video chiamate battono i concorrenti

Competitor come Skype, Meet e Teams sono particolarmente agguerriti nel contesto delle funzioni di servizio per le chiamate in video. Sono assolutamente usabili, stabili e ricchissime di funzioni innovative. Ma WhatsApp non resta certo indietro dopo l’annuncio. Ma non è questa la novità visto che oggi scopriremo un trucco WhatsApp che pochi conoscono.

Il trick valido sia per utenti Android che iOS consiste nel fatto di utilizzare Messenger, nota applicazione facente parte del bundle Facebook per il social networking. Grazie a questa app sarà possibile condividere i dati ed effettuare le video chiamate fino a 50 utenti. Per ottenere una room così estesa sarà sufficiente inoltrare un link alla stanza proprio come avviene con app analoghe.

Tutto ciò seguita l’accettazione dei nuovi termini di servizio validi a partire dalla data del 15 Maggio 2021 dopo un’iniziale shift dei tempi a partire dal 15 di febbraio 2021. Nonostante molti stiamo derivando la propria attenzione verso Telegram e Signal è innegabile il fatto che tra i due miliardi di utenti attivi vi sia una larga fascia indisposta nei confronti delle alternative. Voi da che parte state? Spazio ai commenti.