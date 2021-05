Bello e potente il nuovo Telegram che dopo l’aggiornamento guadagna parecchi punti a scapito di WhatsApp. Sembra una sfida del tutto impari quella tra Mark Zuckerberg e Pavel Durov in in 2021 che ha radicalmente cambiato le carte in tavola sul piano dei servizi di messaggistica.

Il nuovo update per l’app blu dell’aeroplanino bianco è esilarante con un changelog ufficiale che al suo interno include una miriade di novità sia sotto il profilo grafico che per quello puramente funzionale. Ecco quali sono le news in arrivo per la versione appena pubblicata.

Telegram cambia ancora: smacco a WhatsApp che capitola sotto i colpi del nuovo aggiornamento

Un aggiornamento Telegram che giunge a sorpresa per i sempre più numerosi utenti che popolano la famosa piattaforma. La sicurezza non si discute ed anzi si integra ora con un bagagliaio di interessanti novità che prevedono quanto segue: