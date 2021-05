Kena Mobile offre le migliori promo: fino a 100GB con prezzi shock

Kena Mobile sta permettendo agli utenti di avvicinarsi sempre di più ad un mondo fino a pochi anni fa quasi inesplorato. Stiamo parlando dell’ambito che racchiude tutti i gestori virtuali, realtà che spesso vengono sottovalutate in favore dei grandi gestori che tutti conoscono.

Kena sta invece dimostrando che quanto offerto da un provider di tipo virtuale può chiaramente sopperire alle mancanze di un gestore comune. Infatti all’interno delle sue offerte ci sono contenuti a valanga che riescono inoltre a rapportarsi ad un prezzo di favore. Proprio per quanto riguarda i costi mensili, questi durano per sempre senza cambiare, non essendo soggetti a rimodulazioni. Per la restante parte del mese ci saranno tre offerte di livello assoluto.

Kena Mobile: ecco le migliori 3 offerte del momento

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: