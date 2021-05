Il noto operatore telefonico che si appoggia alla rete TIM, ossia Kena Mobile, ha recentemente lanciato una promozione che permette potenzialmente di poter andare a ricevere ben 2 euro al mese per sempre. Ovviamente, però, alcuni requisiti devono essere soddisfatti, ma si tratta comunque di un qualcosa davvero molto semplice. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Kena Mobile: rimborso possibile grazie a questo codice

Infatti, parliamo dell’iniziativa promozionale “YOUeME“, la quale è disponibile in Italia sin dal 12 maggio 2021, e consente di avere una specie di “rimborso a cadenza mensile“, di 2 euro per un tempo quasi illimitato. Detto semplicemente, un utente che decide di passare a Kena Mobile, può invitare tranquillamente un’altra persona ad entrare e, in questo modo, entrambi andranno ad ottenere il rimborso di cui vi parlavamo prima per sempre, o almeno finché rimarranno entrambi in Kena.

Per poter usare la promozione, il primo utente dovrà passare a Kena andando ad inserire il codice YOUeME, e in questo modo andrà a ricevere mediante SMS un altro codice da passare all’altro utente. Una volta che questo codice sarà entrato in Kena facendo la portabilità, entrambi cominceranno ad avere il “rimborso“. Tuttavia, tutte e due le persone dovranno rimanere in Kena Mobile, altrimenti, anche se solamente una delle due persone dovesse cambiare idea, entrambi perderanno il rimborso.

Per sapere di più sull’iniziativa, essendo che ne abbiamo parlato solo ed esclusivamente per sommi capi, potete fare riferimento al portale ufficiale di Kena Mobile. La promozione sarà valida fino al 3 giugno 2021, i codici invece possono essere usati fino al 10 giugno 2021.