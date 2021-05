L’operatore virtuale CoopVoce, ha deciso di proporre, a partire da ieri 17 Maggio 2021, la propria promozione che regala 30 euro di traffico telefonico bonus ai clienti che attivano una delle offerte Evo, in portabilità.

Sono confermate dunque le anticipazioni a riguardo, pubblicate qualche giorno fa da MondoMobileWeb, in cui si annunciava l’imminente rilascio della promo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: bonus 30 euro per le offerte EVO anche online

Come abbiamo anticipato anche qualche giorno fa, per usufruire del bonus bisogna passare a CoopVoce attivando un’opzione tariffaria coinvolta e acquistando una nuova SIM con contestuale richiesta di portabilità del numero. La promo non è valida infatti per attivazioni di nuovi numeri e per i già clienti. Le offerte coinvolte dalla promo valida fino al 6 Giugno 2021 (salvo proroghe), come detto in precedenza, appartengo alla gamma EVO e sono le seguenti: CoopVoce Evo Voce & SMS, Evo 10 ed Evo 50.

Il traffico bonus di 30 euro ricevuto in omaggio è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. CoopVoce fa sapere che ciascun cliente può beneficiare del bonus di 30 euro per due linee al massimo. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

L’attivazione della promozione insieme all’acquisto, in portabilità, delle offerte CoopVoce compatibili è disponibile nei supermercati e ipermercati Coop aderenti. Dal 17 maggio al 6 giugno 2021 la promo è presente anche online, con la possibilità di ricevere la SIM a domicilio tramite corriere ed attivarla direttamente online e in autonomia, mediante la procedura di Video Identificazione che consente di effettuare il riconoscimento dell’intestatario. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.