A partire dal 17 Maggio 2021, CoopVoce renderà nuovamente disponibile una promo con 30 euro di traffico telefonico bonus in omaggio per chi passa a CoopVoce attivando una delle offerte Evo.

La promozione con 30 euro di traffico bonus era stata proposta in passato con altre offerte, mentre dal 17 Maggio 2021 sarà disponibile per chi passa a CoopVoce con una delle attuali offerte CoopVoce Evo Voce & SMS, Evo 10 ed Evo 50, fino al 6 Giugno 2021, salvo proroghe.

CoopVoce rilancia il bonus di 30 euro con le offerte Evo

Nel dettaglio, CoopVoce in alcuni suoi volantini sta comunicando che con la promo in partenza la settimana prossima i clienti che passeranno in portabilità a una delle offerte CoopVoce EVO riceveranno 30 euro di traffico bonus in omaggio, utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30 euro su un massimo di 2 linee e lo stesso non viene erogato in caso di sottoscrizione di altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

L’attivazione della promozione insieme all’acquisto, in portabilità, delle offerte CoopVoce compatibili sarà disponibile nei supermercati e ipermercati Coop aderenti. Per usufruire del bonus sarà fondamentale passare a CoopVoce acquistando una nuova SIM con contestuale richiesta di portabilità del numero. La promo non si applicherà quindi ad attivazioni di nuovi numeri e ai già clienti. Non si conoscono ancora eventuali altre limitazioni legate alla promozione.

Le offerte Evo prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e GB che partono da 10 fino ad arrivare a 50 al mese. I prezzi variano da 4.50 euro al mese fino ad arrivare a 9.50 euro al mese. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.