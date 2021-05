Qualche tempo fa alcuni rumors avevano fatto intendere che Sony avrebbe presentato a breve un nuovo smartphone appartenente alla serie Compact. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete alcune immagini renders che ci hanno rivelato che si tratta in realtà del prossimo Sony Xperia Ace 2.

Sony Xperia Ace 2: ecco come sarà esteticamente

Le immagini renders trapelate in queste ore ci danno un’idea generale di come sarà l’aspetto estetico di questo nuovo smartphone a marchio Sony. In primis, possiamo notare sul retro come il comparto fotografico sarà costituito da due fotocamere poste a semaforo in alto a sinistra. Sul frame laterale saranno poi presenti il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento con un sensore biometrico integrato e un terzo tasto. Immaginiamo che quest’ultimo sia dedicato per scattare le foto, come da tradizione dell’azienda, ma potrebbe anche essere un tasto per richiamare l’assistente vocale di Google.

Sony Xperia Ace 2 first look via case rendering. pic.twitter.com/iho7grqVGA — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 15, 2021

In basso troveremo il microfono principale, lo speaker audio e la porta di ricarica di tipo USB Type C. In alto, invece, saranno collocati il secondo microfono e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Dalle immagini renders del nuovo Sony Xperia Ace 2 possiamo scorgere anche la parte frontale, ma purtroppo non è chiaro se ci sarà un foro sul display o qualche notch.

Staremo a vedere. Diversi mesi fa erano comunque trapelati altri renders che ci avevano svelato la presenza di un notch a goccia però al momento non ne abbiamo la conferma ufficiale. Vi ricordiamo che, secondo dei rumors precedenti, questo device potrebbe avere delle dimensioni piuttosto compatte grazie alla presenza di un display con una diagonale da 5.5 pollici.