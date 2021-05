Le offerte lanciate da Coop e Ipercoop nel proprio nuovo volantino possono davvero aiutare gli utenti a risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone, ma solo nel momento in cui fossero interessati ad un modello relativamente economico, ovvero in vendita d un prezzo che non va oltre i 299 euro.

L’accesso alla campagna promozionale, in netto contrasto con quanto vi abbiamo raccontato in passato, risulta essere possibile solamente tramite il sito ufficiale di Coop e Ipercoop, con ricezione gratuita della merce direttamente al proprio domicilio (con una spesa superiore ai 19 euro, senza vincoli sulla categoria merceologica). Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, sebbene si consiglia sempre di velocizzare la scelta, onde evitare di restare delusi dall’eventuale impossibilità d’acquisto.

Coop e Ipercoop: i prezzi sono bassi per tutti

Il volantino attuale di Coop e Ipercoop è leggermente limitato rispetto a quanto stiamo osservando nello stesso periodo da Carrefour, Esselunga e Bennet, sebbene comunque sia in grado di riservare piccole sorprese agli utenti che vogliono accedere a prodotti economici.

Rientrando nella spesa indicata in precedenza, sarà possibile pensare di acquistare Motorola E5 Plus, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A32, Oppo A54, Samsung Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 9S, Alcatel 3L o Huawei P Smart Z.

Come avete potuto notare è un mix di prodotti datati e relativamente nuovi, tutti distribuiti in versione no brand e sopratutto con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.