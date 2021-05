Le offerte attualmente disponibili da Bennet lasciano poco spazio all’immaginazione, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di prezzi bassi molto interessanti, con i quali confrontarsi nell’estremo tentativo di risparmiare il più possibile.

L’attuale campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere limitata ai soli punti vendita fisici, gli acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, o comunque presso altre realtà sul territorio. Tutti gli utenti hanno la possibilità di accedervi, senza limitazioni particolari, ricordando comunque essere presente anche un ottimo Tasso Zero, in modo da rateizzare il pagamento, senza dovervi pagare gli interessi.

Bennet: le occasioni continuano a stupire

Grazie a Bennet gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti Apple di ultima generazione, a prezzi sempre più bassi e convenienti, sopratutto appartenenti a differenti categorie merceologiche.

Per quanto riguarda gli smartphone segnaliamo la presenza di Apple iPhone 11, un modello lanciato nel corso del 2019/2020, e caratterizzato da prestazioni interessanti, nonché comunque un prezzo più che abbordabile (data la presenza sul mercato dei nuovi modelli). Al giorno d’oggi sarà infatti possibile pensare di acquistarlo a 599 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

Dopo aver scelto lo smartphone, sarà il caso di passare direttamente sul tablet, quale potrà essere l’Apple iPad 10.2, nella versione con 128GB di memoria interna e solo Wifi, pagandolo 299 euro, oppure le cuffiette Apple AirPods di ultima generazione.