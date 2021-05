Molti utenti sono arrivati al limite della sopportazione. WhatsApp con le notifiche persistenti, annunciate dal Gruppo Facebook per chi non accetterà subito le nuove condizioni sulla privacy, ha fatto perdere la pazienza a molti. Se l’idea è quella di abbandonare WhatsApp, esiste un’app che potrebbero tornare molto utile. La sua funzione è quella di avvisare automaticamente tutti i contatti in merito a questa decisione. Ecco come scaricarla per poterla utilizzare.

Watomatic: il nuovo risponditore automatico per WhatsApp e Facebook Messenger

Si chiama Watomatic – Auto Reply for WhatsApp & Facebook la nuova app che potrebbe rivelarsi molto utile per diversi utenti. Purtroppo per ora è disponibile solo per Android e può essere scaricata direttamente dal Play Store di Google.

In pratica Watomatic non è altro che un risponditore automatico in grado di avvisare tutti i contatti che vi scriveranno su WhatsApp. Una sorta di messaggio automatizzato nel quale si può decidere cosa inserire.

In questo caso, se si prevede di abbandonare WHatsApp o Facebook Messenger, Watomatic invia una risposta automatica a tutti coloro che vi contattano su queste due piattaforme. Si può impostare il messaggio di risposta come si desidera. Anche la frequenza di risposta può essere modificata così come escludere le chat di gruppo.

Caratteristiche di Watomatic

Watomatic – Auto Reply for WhatsApp & Facebook presenta molte caratteristiche interessanti pur essendo un’app semplice nelle funzioni che propone. Ad esempio si può decidere se limitare a una risposta il messaggio automatico per ogni contatto. Oppure se utilizzare questo risponditore automatico anche per le chat di gruppo.

Questa app è completamente gratuita e Open Source. Non contiene quindi pubblicità e promette di rispettare la privacy. Quest’ultima caratteristica la si evince perché viene richiesto l’accesso solo ed esclusivamente alle notifiche. Indispensabile per poter inviare un messaggio automatico in risposta ai contatti di WhatsApp e Facebook Messenger.

Così gli sviluppatori hanno ben descritto l’utilità di questa app: “Le recenti modifiche alla politica sulla privacy di WhatsApp hanno innescato un’enorme migrazione verso app più rispettose della privacy come Signal e altre. Ma la maggior parte di noi trova difficile eliminare WhatsApp perché tutti gli altri lo usano. Watomatic cerca di semplificare la migrazione consentendo ai tuoi amici di sapere automaticamente che ti sei trasferito su un’altra app. Basta impostare un messaggio di risposta automatica, qualcosa come “Non uso più WhatsApp. Per favore usa Signal … ” e lascia che faccia il lavoro per te“.