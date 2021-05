Vaccini: un ulteriore passo verso la fine del virus, ecco il calendario per Regioni

Inutile aggiungere parole superflue: la lotta contro il coronavirus è attiva ormai da mesi ed ottenere la prenotazione per effettuare i vaccini è diventato ad oggi l’obiettivo della popolazione. Quando potremo vaccinarci? Qui di seguito è riportato il calendario completo, Regione per Regione.

Vaccini: quando ci si potrà vaccinare in base alla Regione e all’età

ABRUZZO

Lunedì 17 maggio aprono le prenotazioni per gli over 40.

ALTO ADIGE

Dal 13 maggio prenotazioni aperte per gli over 40.

BASILICATA

Il 10 maggio è stata avviata la piattaforma per le adesioni ai vaccini per la fascia di età 50-59 anni, dal 17 maggio per gli over 40.

CALABRIA Il 5 maggio sono partite le prenotazioni per i caregiver. Dal 10 maggio le prenotazioni per gli over 50 (fino ai nati nel 1971). Sabato 15 maggio, previa prenotazione, potranno effettuare i vaccini le categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver.

CAMPANIA

Oggi apre anche la piattaforma per le adesioni dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 invece bisognerà aspettare martedì 18 maggio.

EMILIA ROMAGNA

I cittadini appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 50 e i 54 anni, potranno prenotare i vaccini il 13 maggio contattando il loro medico di famiglia oppure registrandosi on line.

FRIULI VENEZIA-GIULIA La fascia di età compresa tra 40 e 59 anni potrà prenotarsi da lunedì 17 maggio.

LAZIO Dal 15 maggio aprono le prenotazioni per le classi di età 52 e 53 anni. LIGURIA

Lunedì 17 maggio alle 23 (solo online tramite il portale), martedì 18 maggio tramite gli altri canali, sarà permesso alle persone tra i 50 e i 54 anni; lunedì 7 giugno alle 23 (solo online tramite il portale), martedì 8 giugno: persone tra i 45 e 49 anni; lunedì 14 giugno alle 23 (solo online tramite il portale), martedì 15 giugno: accesso a età compresa tra 40 e 44 anni. www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html

LOMBARDIA Il 20 maggio aprono le prenotazioni per le classi di età 40-49 anni, dal 27 maggio 30-39 anni e dal 2 giugno 16-29 anni. www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

MARCHE

Sabato 15 maggio, dalle ore 12: fascia d’età 50-59 anni. Mercoledì 19 maggio: fascia 40-49 anni (apertura slot di prenotazione, somministrazione del vaccino entro la fine giugno). Entro il 25 maggio: è il turno di tutti i caregiver con prenotazione. www.regione.marche.it/vaccinicovid

MOLISE

Dal 10 maggio sono attive le prenotazioni per la fascia di età 55-59 anni.

PIEMONTE

Da lunedì 17 maggio iniziano le prenotazioni per la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio per la fascia 40-44 anni. www.ilpiemontetivaccina.it

PUGLIA

Lunedì 17 maggio, ore 14: fascia degli over 40. Mercoledì 19 maggio verranno aperte le prenotazioni per la fascia 1974-1977, mentre venerdì 21 sarà il turno della fascia 1978-1981. Da sabato 15 maggio, verranno vaccinati i nati tra il 1966 e il 1969. www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale

SARDEGNA

Qui dagli over 50 nati dal 1970, a salire verso le altre fasce d’età, è possibile vaccinarsi. www.regione.sardegna.it

SICILIA

Da lunedì al via le prenotazioni per la vaccinazione per i 40enni.

TOSCANA

Sono aperte le prenotazioni per i nati fino al 1965. www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando

TRENTINO

A partire dal 5 maggio gli over 50 possono già vaccinarsi.

UMBRIA

Dal 17 maggio partono le pre-adesioni per la fascia 60-69 anni.

VALLE D’AOSTA

12 maggio: over 50 con patologie. 14 maggio: fascia fra i 40 e i 49 anni con comorbidità. 14 maggio: fascia 50-59 anni. www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1280

VENETO

Da venerdì 14 maggio è possibile somministrare i vaccini alle persone di età compresa tra i 40 e i 49 anni.