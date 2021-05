Il sotto brand di Xiaomi presenterà il prossimo 19 maggio un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratta del nuovo Poco M3 Pro 5G e ora, tramite alcune immagini teaser, abbiamo la conferma ufficiale di alcune caratteristiche tecniche, come ad esempio il processore che verrà montato a bordo.

Poco M3 Pro 5G: ecco quale processore avrà

Per il suo nuovo smartphone di fascia media il produttore cinese Poco ha deciso di puntare su un processore di casa MediaTek e non Qualcomm. Come già accennato, in queste ore l’azienda ha pubblicato in rete alcune immagini teaser che ci hanno confermato ufficialmente la presenza del processore MediaTek Dimensity 700. Si tratta di uno degli ultimi SoC presentati sul mercato ed ha un processo produttivo a 7 nm.

Oltre a questo, l’azienda ha confermato quello che troveremo sul fronte. Qui il nuovo Poco M3 Pro 5G avrà un ampio DotDisplay con una diagonale da 6.5 pollici in FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Per il momento non sappiamo se si tratterà di un pannello IPS LCD o di un AMOLED. Tuttavia, qualche giorno fa sono spuntati in rete i primi render di questo smartphone e, stando a questi ultimi, ci sarà un sensore biometrico fisico posto sul tasto di accensione e spegnimento.

Da questi renders, abbiamo poi una conferma del design complessivo del dispositivo. Sul fronte il display avrà un piccolo foro centrale, mentre sul retro ci saranno tre fotocamere poste in alto a sinistra. Il design del posteriore sarà comunque moderno e originale, con la scritta Poco e con delle nuove colorazioni, tra le quali una gialla e una verde acqua.