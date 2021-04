Il sotto brand di Xiaomi ha da poco annunciato sul mercato i nuovi Poco X3 Pro e Poco F3. Tuttavia, l’azienda cinese potrebbe presentare a breve un nuovo smartphone appartenente questa volta alla serie M. Nello specifico, si tratta del prossimo Poco M3 Pro e quest’ultimo sembra che sarà una versione re-branded di uno smartphone a marchio Redmi che già conosciamo.

Poco M3 Pro: in arrivo il re-branded di Redmi Note 10 5G

A quanto pare Xiaomi è pronta ad annunciare sul mercato un nuovo smartphone a marchio Poco. Come già accennato, il device in questione sarà il prossimo Poco M3 Pro e, in sostanza, sarà una versione re-branded del Redmi Note 10 5G presentato ufficialmente non molto tempo fa. A dare la conferma di tutto ciò, in particolare, è stato l’arrivo nel corso delle ultime ore della certificazione FCC.

Il numero di modello del nuovo device, nello specifico, è M2103K19PG ed è molto simile a quello dello smartphone a marchio Redmi. Se il Poco M3 Pro sarà a tutti gli effetti un re-branded di questo device, potremo allora aspettarci le stesse specifiche tecniche. Tuttavia, l’azienda potrebbe comunque decidere di apportare alcune modifiche dal punto di vista estetico e del design. In attesa di ulteriori conferme, vi riassumiamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali.