Nella giungla dei gestori virtuali italiani (MVNO) ne sta per arrivare uno nuovo, Feder Mobile. Attualmente i dubbi intorno a questo nuovo operatore non mancano.

Dubbi non tanto su quello che sarà Feder Mobile, che scopriremo probabilmente quando vedrà la luce entro la prima decade di Giugno 2021, ma sul numero dei gestori virtuali italiani che sale ogni mese di più ed oggi sono davvero tanti.

Feder Mobile: il nuovo operatore virtuale è in arrivo nel mese di giugno 2021

Tra i tanti operatori virtuali in Italia, alcuni non hanno un apparente senso di esistere visto la qualità del servizio offerto, e le tariffe che non si distaccano più di tanto o talvolta sono pure superiori pure ai semi-virtuali ho.mobile, Kena Mobile e Very Mobile e al virtuale per eccellenza Poste Mobile. Di Feder Mobile al momento sappiamo davvero poco: utilizzerà la rete Vodafone 4G con aggregatore Plintron e con 376 come prefisso assegnato dal MISE per le nuove numerazioni.

l gestore con un comunicato stampa ha ufficializzato le seguenti tariffe che saranno disponibili al lancio, omettendo però quelli che saranno i bundle inclusi, ancora tutti da svelare. Per il momento sappiamo solo che lancerà 4 offerte per i privati e 3 offerte per i business. Per il primo caso sono le Easy a 3.99 euro al mese, Standard a 5.99 euro, Plus a 6.99 euro e High a 7.99 euro al mese.

Per tutti i clienti Business ha in serbo l’offerta Business One a 9.99 euro al mese, la Business Two a 12.99 euro al mese e la Business Three a 15.99 euro al mese. Per il resto, secondo le dichiarazioni dell’AD Claudio Barbagallo, Feder Mobile si baserà sull’assenza di costi nascosti e sulla chiarezza dei servizi offerti. Principi ormai comuni a molti gestori dopo l’arrivo di iliad e fondamentali, soprattutto per un MVNO. Non ci resta che attendere ancora un mese per scoprire anche i bundle proposti.