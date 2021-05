Nelle ultime ore sono arrivate anticipazioni su Feder Mobile, il nuovo operatore virtuale su rete Vodafone con sede a Catania che debutterà nelle prossime settimane, in particolare per quanto riguarda il limite di velocità del 4G e le prime offerte da 3,99 euro al mese, sia consumer che Business.

Secondo le ultime informazioni raccolte, i clienti Feder Mobile potranno navigare su rete Vodafone 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e di 30 Mbps in upload. Scopriamo insieme i dettagli.

Feder Mobile lancia delle nuove offerte da 3.50 euro al mese

Sempre secondo fonti verificate da MondoMobileWeb, è possibile svelare in anteprima nomi e costi mensili delle prime offerte tariffarie di Feder Mobile, che saranno disponibili sia per i clienti consumer che Business. Non si conoscono ancora i rispettivi bundle di minuti, SMS e Giga. Per quanto riguarda le offerte consumer, Feder Mobile metterà in commercio le promozioni denominate Easy a 3,99 euro al mese, Standard a 5,99 euro al mese, Plus a 6,99 euro al mese e High a 7,99 euro al mese.

Invece, le offerte Business di Feder Mobile saranno denominate Business One, a 9,99 euro al mese IVA inclusa, Business Two, a 12,99 euro al mese IVA inclusa, e Business Three, a 15,99 euro al mese IVA inclusa. La SIM Feder Mobile sarà venduta in una confezione richiudibile, nella quale sarà inserito un bugiardino con le informazioni utili per il cliente.

Le SIM del nuovo operatore virtuale saranno in vendita principalmente presso i rivenditori multimarca di telefonia, a cui Feder si rivolgerà per la distribuzione. In questo senso, secondo fonti verificate, per incentivare le vendite Feder fornirà, grazie ad una partnership, delle automobili Mini One Camden Edition con livrea personalizzata, con logo e colori di Feder Mobile, ai rivenditori più performanti. Non ci resta che andare a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire se sono già disponibili.