Euronics prova in tutti i modi a riguadagnarsi la fiducia degli utenti sempre più attenti al risparmio, e volenterosi di acquistare la tecnologia di ultima generazione, spendendo il meno possibile.

Il volantino attivato fino al 2 giugno 2021 garantisce la possibilità di accedere a prodotti scontatissimi, ma solo in determinati e specifici punti vendita. Ricordate infatti che gli acquisti saranno effettuabili solamente presso i negozi fisici del socio euronics Bruno, senza avere la possibilità di accedere agli stessi prezzi da altre parti o direttamente sul sito ufficiale.

Euronics: quanti sconti speciali

I prodotti più interessanti dell’intero volantino Euronics toccano le più svariate categorie merceologiche; osservando però da vicino il segmento della telefonia mobile, notiamo la presenza di smartphone in vendita ad un prezzo inferiore ai 450 euro, con il picco raggiunto dallo Xiaomi Mi 11 Lite, attualmente disponibile proprio a 449 euro.

Scorrendo la lista dei modelli effettivamente disponibili, scoviamo l’esistenza di Motorola Moto G10, in vendita a 169 euro, passando anche per Realme 8 5G, acquistabile a 249 euro, come Xiaomi Redmi Note 10/10S e 10 Pro, Oppo A94/A74/A54 o addirittura i vari Motorola Moto E6, Samsung Galaxy A51, Galaxy A21s o Galaxy A02s.

I singoli dispositivi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto, ricordandone anche la versione no brand, ovvero con aggiornamenti che verranno effettivamente rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico. I dettagli del volantino Euronics sono disponibili per tutti direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.