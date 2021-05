Euronics torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, con tantissimi sconti speciali da saper cogliere al volo per riuscire a spendere molto meno del previsto.

Gli utenti che vorranno approfittare delle promozioni elencate nell’articolo, devono sapere che sarà obbligatorio recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, in quanto gli stessi sconti non sono stati attivati online o da altre parti sul territorio.

Al netto della limitazione, è come al solito presente il Tasso Zero, ovvero la possibilità di godere di una rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Euronics: la spesa è davvero minima

I migliori prodotti in promozione del volantino Euronics sono dispositivi di casa Apple, più o meno recentemente lanciati sul mercato italiano. Gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di accedere a Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno agli 879 euro, per la variante da 128GB, oppure 729 euro per il più datato iPhone 11, anch’esso commercializzato con lo stesso taglio di memoria interna.

Volendo invece acquistare un dispositivo con sistema operativo Android, l’occhio cade direttamente su modelli più economici, i cui prezzi comunque non superano i 500 euro, e riguardano Samsung Galaxy A72, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Galaxy A32.

Il volantino Euronics è stato per comodità raccolto nelle pagine inserite direttamente nel nostro articolo.