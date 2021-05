Molti fan de La Casa di Carta stanno vivendo una dicotomia di sentimenti. Da una parte c’è contentezza, ma dall’altra un po’ di tristezza. Perché? La fine è arrivata e a confermarlo è stato proprio il regista Jesús Colmenar. La Casa di Carta si è conclusa, purtroppo, ma presto potremo vedere i nuovi episodi su Netflix. Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta 5: riprese concluse, ora si attende solo l’uscita

A confermare la fine delle riprese de La Casa di Carta 5 è stato l’addio del Professore che Álvaro Morte ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa. Un misto tra felicità, tristezza e tanta gratitudine. Un percorso fatto di alti, ma che di bassi. Basti pensare a questi ultimi mesi, dove le riprese sono durate a lungo a causa del Covid-19. Ogni nuovo episodio ha richiesto un lavoro lungo all’incirca 40 giorni.

Riprese che si sono concluse il 12 maggio. Iniziate il 3 agosto, il cast insieme a tutta la troupe hanno viaggiato tra Danimarca, Spagna e Portogallo. La Casa di Carta 5, promettono, sarà un finale di stagione “brutale ed epico”.

Il post con l’addio del regista Jesús Colmenar

La conferma che le riprese de La Casa di Carta 5 sono terminate questa volta ci arrivano da Jesús Colmenar, regista di questa serie TV. Ecco il testo integrale postato su Instagram.

“Impossibile spiegare come ci si sente a finire La Casa di Carta. Perché non è solo una serie. È casa nostra. La nostra famiglia. Il nostro campo di battaglia. Il nostro sogno realizzato. È difficile dire addio a un viaggio di quattro anni che ha cambiato le nostre vite, e in cui abbiamo dato TUTTO: quando eravamo piccoli e quando eravamo grandi, quando abbiamo fallito e quando ci siamo riusciti, quando non avevamo quasi nulla e quando avevamo quasi tutto. L’impegno è stato la stesso. La passione era la stessa. Per sempre. Fino alla fine.

E la fine è arrivata. E con lei la consapevolezza che non sperimenteremo mai più niente del genere. Con me, per sempre, porto la migliore squadra che si possa sognare e un cast di attori e attrici irripetibili, che fanno già parte della mia famiglia. L’ultima battaglia è stata la più grande e la più dura e l’abbiamo combattuta fino all’ultimo respiro. Perché volevamo regalarvi la stagione più epica, più spettacolare ed emozionante di tutte. Il risultato è per voi. E per noi il viaggio. E senza dubbio, colleghi, ne è valsa la pena“.

Un messaggio intenso ricco di emozioni dove si evince non solo un grande grazie sia tutti coloro che hanno lavorato insieme, ma anche al pubblico de La Casa di Carta. Sì, perché sono i fan, gli spettatori di Netflix, ad aver creduto in questo progetto che si stava inesorabilmente spegnendo in Spagna.

La data di uscita de La Casa di Carta 5

Per ora non siamo ancora a conoscenza della data di uscita ufficiale de La Casa di Carta 5. Non appena avremo aggiornamenti ve lo comunicheremo. Intanto accontentiamoci della più generica informazione: arriverà a fine 2021.