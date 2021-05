Gli automobilisti Renault avranno certamente ragione di storcere il naso di fronte ad una decisione della compagnia che ricalca pienamente la filosofia Volvo. Chi segue da vicino il mondo dei motori avrà certamente intuito di che cosa stiamo per parlare. Esattamente, il limite di velocità imposto dal costruttore alle proprie autovetture. Non una cattiva cosa dal punto di vista della sicurezza ma esaminiamo da vicino la questione.

Auto Renault limitate in velocità dopo la decisione del CEO

Luca de Meo – attuale leader del gruppo Renault Auto – ha deciso unilateralmente di rivedere la sua politica sulle emissioni e la strategia sociale imponendo nuove limitazioni elettroniche ai motori delle auto. Secondo quanto appreso non si potrà andare oltre i 180 Km/h, novità per certi versi pessima portata a conoscenza del pubblico nel corso dell’assemblea degli azionisti. Modifica che tuttavia non convergerà in direzione della linea sportiva Alpine.

La decisione è stata maturata a seguito di una valutazione sugli incidenti stradali. Si lavora su prevenzione e soluzioni che agevolino il soccorso. Limitare la velocità è diventata una necessità impellente, ma c’è di più al riguardo. Nello specifico si parla di “Safety Score“, ovvero un punteggio attribuito alle auto per incentivare una guida più sicura grazie ad una serie di sensori facenti parte del “Safety Coach“. Potenziali rischi saranno quindi segnalati ai conducenti mentre con il “Safe Guardian” si otterrà un excursus informativo sui potenziali pericoli stradali come persistenza al volante, presenza di curve strette e livello di attenzione del conducente.

Si parte nel 2022 con l’elettrica Renault Megane-E per poi proseguire con tutti i modelli futuri. In ogni caso non si potrà superare la velocità imposta. Oltre questo il gruppo ha previsto anche “Fireman Access“, creato per aiutare i Vigili del Fuoco in caso di incendio della batteria su plug-in ed auto elettriche. Infine anche “Rescue Code“, sempre di supporto ai Vigili del Fuoco, per aiutare l’identificazione di un mezzo tramite QR Code con accesso diretto alle info veicolo.