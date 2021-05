Android: 6 app ora sono gratis sul Play Store, ecco quali sono

Più volte si è discusso in merito ai sistemi operativi, i quali soprattutto durante gli ultimi anni hanno tenuto banco tra le notizie giornaliere. A destare particolari preoccupazioni sono stati gli utenti di Huawei, i quali hanno visto l’azienda perdere ogni forma di supporto da parte di Android. Parliamo del sistema operativo più utilizzato al mondo, il quale è stato in grado di dare lustro anche a realtà non proprio fiorenti.

Diverse case produttrici di smartphone infatti si appoggiano al robottino verde per avere quel salto di qualità in più. Non a caso Android oggi detiene oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, tutti soddisfatti al 100% della piattaforma. Non ci sono dubbi infatti in merito alle possibilità che si possono ottenere servendosi del sistema operativo mobile di Google. Un aspetto su tutti e la versatilità, vera e propria carta vincente di Android che si mostra soprattutto all’interno del Play Store. Qui infatti sono disponibili contenuti di vario genere tra applicazioni e giochi, sia gratis che a pagamento. Oggi però numerosi titoli sono gratuiti per tutti.

Android: gli utenti possono ottenere gratuitamente numerosi titoli del Play Store di Google

All’interno della lista sottostante troverete la maggior parte dei titoli che oggi diventano gratis sul Play Store.