Di idee originali Xiaomi ne ha mostrate tantissime attraverso i suoi brevetti e continua a farlo tramite nuovi documenti che svelano device innovativi per uno o più particolari. A rendere interessante l’ultimo progetto sul quale il colosso cinese potrebbe essere impegnato è l’intera struttura del presunto smartphone.

Xiaomi pensa a uno smartphone con design di uno smart speaker e display arrotolabile!

LetsGoDigital ha scovato nelle ultime ore un brevetto depositato da Xiaomi nello scorso anno ma approvato soltanto adesso. Il documento riporta ben 32 immagini e la descrizione di uno smartphone mai visto prima d’ora.

Il device ha una forma cilindrica, molto simile a quella di uno smart speaker, e un display arrotolabile dalle dimensioni particolarmente ampie. La struttura complessiva dello smartphone è decisamente fuori dagli schemi. Si tratta di un’idea inedita la cui accoglienza da parte del pubblico potrebbe non essere assicurata. Proprio le dimensioni potrebbero rendere il dispositivo poco maneggevole.

E’ comunque interessante notare la presenza di una sezione che, oltre a fungere da cornice, consentirebbe di estrarre il display; di un tasto riposto nella parte superiore e di un modulo fotografico costituito da tre sensori posizionato sulla superficie cilindrica, all’interno della quale trova posto il display avvolgibile. La zona inferiore, invece, fa spazio a un altoparlante non indifferente, che potrebbe costituire appunto uno dei principali pregi dello smartphone. Non sembrano essere presenti delle porte e ciò, come riportato dalla fonte, lascia supporre si tratti di uno smartphone la cui batteria potrebbe essere alimentata esclusivamente tramite ricarica wireless.

Xiaomi potrebbe dedicarsi alla realizzazione del nuovo dispositivo e proporlo al suo pubblico in futuro. Quanto riportato dai brevetti non è sempre destinato a diventare realtà. Quindi, potrebbe trattarsi di un’idea sulla quale il colosso potrebbe lavorare con lo scopo di sviluppare soltanto alcune soluzioni da applicare in altre occasioni.