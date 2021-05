Il nuovo Honor 50 si preannuncia come il primo device ufficialmente nato dopo vendita del brand da parte di Huawei. L’attesa a riguardo è molto alta e il possibile lancio dovrebbe avvenire a breve.

Tuttavia, non consociamo molto sulla famiglia di flagship di Honor ma per fortuna ci viene in aiuto una nuova indiscrezione. Sembra che Honor 50 sia stato oggetto di un leak che ne ha svelato il design definitivo.

Come si può ammirare nella foto in apertura, il top di gamma del produttore cinese sarà caratterizzato da un comparto fotografico unico nel suo genere. Il render mostra una tripla fotocamera posteriore con un’ottica principale dalle dimensioni generose.

Honor 50 sarà il prossimo flagship del brand cinese

I tre sensori saranno inseriti all’interno di due aree circolari, una scelta che richiama quella di Huawei Nova 8 ed anche di Huawei P50. L’autore del render è ZEALER, il quale ha condiviso l’immagine su Weibo, il social network cinese. Ricordiamo che non si tratta di una foto ufficiale del device ma le forme e le proporzioni si basano sui dati CAD trapelati nelle scorse settimane.

La famiglia Honor 50 dovrebbe essere composta da tre smartphone diversi, il modello base sarà affiancato dalla variante Pro e da quella Pro+. I vari modelli saranno accomunati da un design similare ma ci saranno alcune differenze tra di loro.

Per esempio, la variante base dovrebbe essere spinta dal SoC MediaTek Dimensity 1200. Le altre due versioni invece, potranno contare su un SoC Qualcomm. Inoltre, il comparto fotografico su Honor 50 Pro e Pro+ potrebbe diventare a quattro ottiche invece che tre. Non ci resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.