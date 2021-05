ho. Mobile: nuova offerte fino a 100GB per tutti gli utenti di ogni gestore

Fortunatamente per la categoria, durante gli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza il mondo dei gestori virtuali. Nonostante si tratti di una sorta di seconda scelta stando al parere degli utenti, sono sempre più le sottoscrizioni che riguardano i provider appartenenti a tale ambito.

Tra quelli più in voga durante questi ultimi mesi c’è di sicuro ho. Mobile, provider che all’interno delle sue offerte non lesina sui contenuti. Stanno poi ai prezzi, sembrano essere estremamente convenienti soprattutto per alcuni utenti provenienti da determinati i gestori. Le offerte in questione però riguarderanno tutti i provider, per cui le differenze riguarderanno solo il prezzo.

ho. Mobile: le nuove offerte sono piene di giga e costano veramente poco

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :