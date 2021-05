ho. Mobile: offerte strepitose piene di giga e minuti per pochi euro

Non ci sono dubbi sul fatto che durante gli ultimi anni gli utenti in cerca di un nuovo gestore abbiano cominciato a valutare molto i provider virtuali. Questi, appartenenti ad una branca secondaria secondo molti, sarebbero in realtà ormai tra le prime scelte per via della loro convenienza e dei contenuti.

Tra i migliori in assoluto c’è ho. Mobile, gestore che pian piano è riuscito a crearsi un suo pubblico affezionato. Il merito è anche delle offerte di ottimo livello che risultano piene di contenuti ma anche molto convenienti per quanto concerne il prezzo di vendita.

ho. Mobile: le migliori offerte attuali sul sito ufficiale

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :