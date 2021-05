Unieuro riprende da dove si era fermata in passato, riuscendo a lanciare una campagna promozionale degna del proprio nome, e con la quale ogni consumatore avrà davvero la possibilità di spendere decisamente meno del previsto, anche sull’acquisto della telefonia di ultima generazione.

Tutti gli acquisti, dati anche i pregressi aziendali, sono effettuabili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce a domicilio a costo completamente azzerato, previo un ordine di almeno 49 euro. I clienti che vorranno anche richiedere una rateizzazione, potranno accedere al Tass Zero, nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro.

Unieuro: occhio agli sconti, vi faranno perdere la testa

Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile del volantino Unieuro, scopriamo l’esistenza di un buonissimo quantitativo di offerte più o meno interessanti. Partendo dai top di gamma incrociamo prima di tutto l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra, un dispositivo richiestissimo, ma purtroppo in vendita ad un prezzo di listino troppo elevato; per questo motivo risulta chiaramente essere maggiormente accessibile un Galaxy S21 standard, con connettività 5G, attualmente acquistabile con un esborso finale di 829 euro.

Nel caso in cui, invece, la spesa dovesse rientrare nei 400 euro, allora in questo caso sarà necessario pensare di mettere le mani su soluzioni del calibro di Realme C21, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 11 Lite o Mi 10T Lite, Oppo A52, Oppo Reno 4 e Oppo a73.

Tutti gli altri sconti sono sul sito ufficiale.