I prodotti Apple sono in fortissima offerta da bennet, gli utenti possono davvero pensare di spendere molto meno del previsto, godendo ugualmente di dispositivi ugualmente di livello elevato.

Gli acquisti, come sempre accade quando ci avviciniamo a soluzioni di questo tipo, risultano essere effettuabili in esclusiva presso i vari punti vendita fisici dislocati sul territorio italiano, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. E’ presente, come al solito, il Tasso Zero per il pagamento rateizzato, in altre parola cloro che spenderanno più di 199 euro potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Bennet: ecco quali sono le occasioni da non perdere

Le occasioni da non perdere da Bennet sono davvero tantissime, sopratutto per gli utenti amanti dei prodotti Apple. I modelli maggiormente coinvolti partono dall’iPhone 11, un terminale disponibile all’acquisto ormai da più di un anno, ma ancora sulla cresta dell’onda, grazie al prezzo finale che si aggira attorno ai 599 euro (nella variante da 128GB).

In alternativa è possibile virare su un tablet, più precisamente l’iPad 10.2 solo WiFi da 128GB, il cui acquisto richiederà un esborso finale di 299 euro, per finire con le Apple AirPods di ultima generazione, le più richieste ed apprezzate cuffiette true wireless in-ear.

Sempre nello stesso volantino, se interessati invece ai prodotti mobile con sistema operativo Android, potrete acquistare un Galaxy A41, in vendita nel periodo corrente a circa 149 euro.