L’aggiornamento di Android 11 per le serie OnePlus 7 e OnePlus 7T é stato lanciato a marzo, ma piú di un mese dopo gli utenti devono ancora affrontare problemi legati all’usabilitá dei loro smartphone. I clienti segnalano che i loro dispositivi OnePlus 7 e 7T sono tutt’altro che stabili dopo l’aggiornamento ad Android 11.

Alcuni problemi comuni includono un drastico aumento del consumo della batteria, drop della frequenza dei fotogrammi che si traducono in una brutta esperienza di gioco, problemi di surriscaldamento anche quando i device sono inattivi e tempi di caricamento delle app troppo lunghi. Un mega-thread di Reddit dedicato all’aggiornamento é pieno di lamentele e lo é anche il forum ufficiale di OnePlus.

OnePlus 7/7T: gli utenti prendono in considerazione l’idea di un downgrade

Oltre ai suddetti problemi, diffusi di piú sui device della serie OnePlus 7 e 7T, diversi utenti segnalano anche problemi di connessioni ai dati mobile, scorrimento piú lento, notifiche rallentate, arresti anomali delle app e altro. OnePlus ha recentemente rilasciato l’aggiornamento rapido OxygenOS 11.0.0.2 per questi smartphone. Tuttavia, gli utenti che hanno ottenuto il software piú recente segnalano ancora gli stessi problemi con i loro smartphone.

Non ci sono notizie ufficiali da OnePlus su quando il team di sviluppo risolverá questi problemi. L’azienda potrebbe affrontarli in futuri aggiornamenti software, ma potrebbe volerci un pó di tempo poiché i dispositivi OnePlus 7 e 7T non sono sono esattamente nuovi e la societá potrebbe essere piú concentrata sul rilascio di aggiornamenti per smartphone recenti.

Nel frattempo, potresti prendere in considerazione il downgrade ad Android 10 del tuo dispositivo OnePlus 7 se ti sta creando troppi problemi.