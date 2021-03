OnePlus ha rilasciato OxygenOS 11 in Open Beta 3 per quattro smartphone: OnePlus 7 e 7 Pro, nonché OnePlus 7T e 7T Pro. Come sempre, gli aggiornamenti verranno distribuiti gradualmente. Ció significa che ad alcuni utenti potrebbe volerci piú tempo per ricevere il software aggiornato. Inoltre c’é da considerare che parliamo di un software beta. Pertanto ci si devono aspettare bug ed errori.

OxygenOS 11 non dovrebbe finire in Beta 3 su un dispositivo che utilizzi quotidianamente. Secondo le note di modifica, l’animazione di sblocco è stata migliorata ed è stato risolto un problema che causava una ricarica insolitamente lenta. Anche la riproduzione dei video registrati sullo schermo dovrebbe ora essere eseguita correttamente. Netflix dovrebbe ora funzionare di nuovo anche in HD.

OxygenOS 11: arriva l’update stabile per OnePlus Nord

Anche la connessione Wi-Fi è stata stabilizzata e sono stati corretti i crash che potevano verificarsi in rari casi quando si utilizzava Double Tap to Wake. OnePlus sottolinea inoltre che il display sempre acceso aumenta il consumo energetico in modo sproporzionato. Le note di modifica menzionate si applicano sia a OnePlus 7 e 7 Pro che ai due OnePlus 7T e 7T Pro.

Chiunque stia già utilizzando una Open Beta riceverà automaticamente la Open Beta 3 come aggiornamento OTA. Naturalmente, é giusto sottolineare che se stai utilizzando il software beta, ovviamente non riceverai più aggiornamenti stabili. Se poi si desidera tornare alle ROM stabili, è necessaria una reinstallazione completa.

Nel frattempo, la societá ha anche rilasciato la versione stabile di OxygenOS 11 per OnePlus Nord che verrà distribuita agli utenti in modo graduale. Al momento, l’update raggiungerà solo una manciata di utenti. Se non desideri attendere che l’aggiornamento OTA raggiunga il tuo dispositivo, puoi scaricare il file ZIP flashable specifico della regione e utilizzare il metodo di aggiornamento locale per eseguire l’aggiornamento all’ultima versione. In caso di problemi con l’aggiornamento, puoi andare al thread di annunci di OxygenOS 11 sui forum della community di OnePlus e condividere il tuo feedback.