Vodafone: nuove offerte GRATIS fino a 100GB per il mese di maggio

Battere Vodafone sarà difficile anche per questo mese di maggio vista la campagna promozionale messa in piedi. Il gestore, che sta lavorando molto dal punto di vista del 5G, non lascia certo indietro le varie offerte che possono offrire qualche contenuto di rilievo.

Gli ultimi mesi si sono dimostrati abbastanza ostili per Vodafone, azienda leader nel settore che però avrebbe perso qualche utente di troppo. Per porre fine a questa emorragia di utenti, il provider ha scelto di ripristinare alcune delle sue offerte storiche.

Vodafone: gli utenti possono ottenere le nuove offerte per rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited